المحكمة الإدارية تؤجل قرار اقالة الطريحي إلى الأحد المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المحكمة الادارية أجلت قرار اقاله محافظ كربلاء عقيل الطريحي إلى يوم الأحد المقبل".

يشار الى أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.