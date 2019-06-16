تسجيل ايراد يومي تجاوز المليار وربع المليار دينار في مركز جمرك بوابة البصرة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مركز جمرك بوابة البصرة سجل، يوم أمس، ايراداً يومياً تجاوز المليار وربع المليار دينار في سلسلة من الانجازات التي تحققها المراكز الجمركية في موانىء البصرة كان آخرها تحقيق جمرك ام قصر الشمالي ايراد يوم الجمعة الماضية تجاوز فيه المليار دينار، ويأتي هذا في خضم التحديات وانعدام أبسط متطلبات العمل الجمركي في المنافذ الحدودية".واضافت الهيئة، أن "السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة قامت ايضا اليوم الأحد باعادة اصدار ٣ حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٤٨٤١) كارتون من مادة زيت المحركات لعدم وجود اوراق رسمية بها".

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك مسؤولة على عمليات الأستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات وتقوم مراكزها العاملة هناك باستيفاء الرسوم الجمركية لترفد بها خزينة الدولة كثاني ايراد بعد ايرادات النفط .