التربية توضح بشأن امتحان الدور الثاني لمرحلة السادس الابتدائي

وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تود أن توضح أن امتحان الدور الثاني لتلاميذ السادس الابتدائي سيكون بدرسين فقط، وثلاثة دروس يعتبر راسباً".

وأضافت المديرية في بيانها، أن "التلميذ الذي يحصل على درجة 45 لكل درس تصبح (درجته) 50".

