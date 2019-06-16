اخبار العالم

التربية توضح بشأن امتحان الدور الثاني لمرحلة السادس الابتدائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تود أن توضح أن امتحان الدور الثاني لتلاميذ السادس الابتدائي سيكون بدرسين فقط، وثلاثة دروس يعتبر راسباً".

وأضافت المديرية في بيانها، أن "التلميذ الذي يحصل على درجة 45 لكل درس تصبح (درجته) 50".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية توضح بشأن امتحان الدور الثاني لمرحلة السادس الابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا