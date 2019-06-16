اعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد في بابل

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي لمتابعة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحاكم المختصة ضمن اطار حسم الدعاوى لاسيما الجرائم الجنائية الغامضة، تمكنت مفارزها من مكتب مكافحة اجرام ناحية الإسكندرية من اعتقال (3) متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد وفق المادة (406 ق ع) ، على اثر عملية نوعية ضمن قاطع الناحية (55 كم شمالي مدينة الحلة)".



واضافت القيادة، أن "العملية استندت الى معلومات امنية دقيقة ومذكرات قبض صادرة من السلطة القضائية"، مؤكدة "نقل المعتقلين الى مركز امني مختص لاستكمال باقي الاجراءات اللازمة بحقهم".

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