التربية: طالب في الثانوي سينقذ الانسانية باكتشافه طريقة جديدة لتنقية المياه

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وبين المكتب الاعلامي للوزارة أن "المدير العام فلاح محمود القيسي قلد الطالب علي حازم وسام الإبداع عن إختراعه"، مضيفا ان "تكريم الطالب علي يأتي ضمن المسعى المتواصل للمديرية لتشجيع الطلبة على تقديم إبتكاراتهم العلمية ورعايتها وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها الى الحصول على براءة الإختراع محلياً وعالمياً"، مبينا ان حفل التكريم حضرته ممثلية اليونيسيف في بغداد".
واشارت وزارة التربية الى أن الطالب المكرم سيغادر العراق الى نيويورك خلال أيام لتقديم بحثه الى منظمة غينيس إنترناشيونال أولمبياد بعد أن حصلت الموافقة المبدئية على عرضه.
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