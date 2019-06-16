في النجف.. طبيبة تجري 11 عملية جراحية في ليلة واحدة

وقال بيان لصحة النجف تلقته الخليج 365، إن "الدكتورة عبير طراد اجرت 11 عملية جراحية في خفارتها المسائية ليلة 12/13 حزيران الحالي"، مبينة ان "جميع هذه العميات اجريت في الجناح العام".

أوضحت أن "اجراء هذا العدد من العمليات ليس بالامر الهين ويؤدي الى ارهاق واجهاد كبيرين الا انها لم يكن امامها خيار اخر فجميعها حالات طارئة".



وتابعت أنه "تواردت للمستشفى في حالة، قلما تحصل مع بعضها وبسبب قلة الكادر وعدم وجود المقيمات القدميات فقد اجرت العمليات (بيديها )، بينما في اماكن اخرى تقوم الاخصائية بالاشراف المباشر على العملية"، مشيرة الى ان "يديها (مُذبّحة) بسبب كثرة استخدامها للخيوط الجراحية وان آخر عملية اجرتها مع انبلاج الصباح ".

اما لماذا كل هذا العدد من العمليات، فتوضح الدكتورة وفقا للبيان، "وجود اسباب توجب ذلك من بينها وجود حالات خطورة على الام او الوليد او وجود عملية سابقة لدى الام مايعني ان الولادة اللاحقة تكون بعملية ايضا او تسرب السائل مع عدم حصول الولادة وغيرها من الاسباب"، مبينة ان "ماحدث تلك الليلة ان الحالات التي وصلت الى المستشفى جميعها كانت طارئة وتحتاج الى تداخل جراحي وهذا ماتم بعون الله وبجهود جميع الفريق العامل في صالة عمليات مستشفى الفرات الاوسط" وفق البيان .

