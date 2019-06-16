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انقطاع كهربي هائل في الأرجنتين وأوروجواي يترك 48 مليوناً في الظلام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأحد 2019/6/16 03:49 مساء بتوقيت أبوظبي

الأرجنتين تغرق في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء

غرقت كل من الأرجنتين وأوروجواي وأجزاء من البرازيل في ظلام دامس، بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بحسب ما أكده أحد كبار مزودي الكهرباء في الأرجنتين. 

وأشارت تقارير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي امتد إلى أجزاء في البرازيل وباراجواي، وفقاً لما ذكرته "بي بي سي".

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن انقطاع التيار الكهربائي حدث بعد فترة وجيزة من الساعة (12:00 بتوقيت جرينتش)، ما تسبب في توقف القطارات وإشارات المرور.

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يأتي ذلك في الوقت الذي كان الناخبون في أجزاء من الأرجنتين يستعدون للذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.

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وأوضحت شركة "أديسور" لتوريد الكهرباء في تغريدة أن "انقطاعا كبيرا في نظام الربط الكهربائي ترك كلا من الأرجنتين وأوروجواي بدون كهرباء".

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ويبلغ إجمالي عدد سكان الأرجنتين وأوروجواي نحو 48 مليون نسمة.

وقالت التقارير إن من بين المقاطعات المتأثرة في الأرجنتين سانتا في، وسان لويس وفورموسا، ولا ريوخا، وتشوبوت وقرطبة، ومندوزا.

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وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بلاغات حول انقطاع الكهرباء واسعة النطاق من العاصمة بوينس آيرس في الشمال إلى ميندوزا في الغرب وكومودورو ريفادافيا في الجنوب من بين العديد من المدن الأخرى.

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