- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2019/6/16 03:54 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم
أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الأحد، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.
وحول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هانت لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون (بي.بي.سي) "قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين، لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك"، متابعا "نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد".
وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: إيران ضالعة بهجوم خليج عمان.. "من غيرها يفعل ذلك؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.