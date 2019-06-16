بريطانيا: إيران ضالعة بهجوم خليج عمان.. "من غيرها يفعل ذلك؟"

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الأحد، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.

وحول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هانت لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون (بي.بي.سي) "قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين، لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك"، متابعا "نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد".

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وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.



ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.

