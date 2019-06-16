تشكيل قتالي سعودي أمريكي مشترك يحلق فوق مياه الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّق تشكيل مشترك، الأحد، من الطائرات السعودية والأمريكية فوق منطقة الخليج العربي.

وشاركت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (إف-15 سي) في التحليق، فيما ساندتها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.

Advertisements وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا لتحليق الطائرات المشتركة في الأجواء.



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