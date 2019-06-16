انت الان تتابع الحر يودي بحياة 49 شخصا في شمال الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

لقي 49 شخصا حتفهم خلال ال 24 ساعة الأخيرة في ولاية بيهار في شمال الهند التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين درجات حرارة عالية، بحسب ما أعلنت السلطات الاحد.

ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار حوالى 45 درجة.

وبحسب فيجاي قمر المسؤول في الصحة العامة، فان 49 شخصا توفوا في ثلاثة أقاليم. وقال "حدث تطور مفاجىء بعد ظهر السبت. نقل مصابون بضربات شمس الى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت والبعض الاخر صباح الاحد".

وهناك اربعون شخصا آخرون في المستشفيات.

ومعظم الضحايا تفوق أعمارهم الخمسين 50 عاما. وقد نقلوا الى المستشفى في شبه غيبوبة ويعانون من ارتفاع كبير في حرارة أجسامهم والاسهال وتقيؤ.

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وأعلن نيتيش قمر رئيس وزراء بيهار عن تخصيص 400 الف روبية (خمسة آلاف يورو) لأسرة كل من الضحايا.

ويشهد قسم كبير من شمال الهند منذ أكثر من أسبوعين موجة حر خانق مع درجات حرارة تفوق خمسين درجة في راجستان.

وكان باحثون نبهوا في 2017 الى أن منطقة جنوب آسيا حيث يعيش خمس سكان العالم، يمكن أن تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة الى مستويات لا تطاق بحلول نهاية القرن، اذا لم تتم مكافحة التغير المناخي.

وكانت موجة حر في 2015 أوقعت أكثر من 3500 قتيلا في الهند وباكستان.