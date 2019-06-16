انت الان تتابع إدانة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي باستغلال المال العام لدفع أثمان وجبات طعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دانت محكمة إسرائيلية الأحد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في حزيران/يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
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