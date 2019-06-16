شكرا لقرائتكم إيران تعلن غداً خطوة ثانية للحد من التزامها بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد، أن إيران ستعلن خطوات إضافية للحد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي اتفقت عليه مع القوى العالمية عام 2015 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي. وقالت الوكالة: "ستعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غداً في موقع آراك للمياه الثقيلة خطوات تمهيدية اتخذت لتقليص التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي بدرجة أكبر". موضوع يهمك نفى السفير البريطاني لدى إيران، الأحد، أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران مسؤولة بشكل... نفى السفير البريطاني لدى إيران، الأحد، أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران مسؤولة بشكل... بعد إعلان إيران استدعاءه.. سفير بريطانيا ينفي إيران إيران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن غداً خطوة ثانية للحد من التزامها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.