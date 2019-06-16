النواب يناقش تقرير "القوى العاملة" بشأن العلاوة الدورية الأسبوع المقبل

كتب: ولاء نعمة الله يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الخاص بمشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذات القانون. ويتضمن مشروع القانون أنّ يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة في أول يوليو المقبل، طبقا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيها شهريا، وأنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون...

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