ترند الموجز| موعد مباراة مصر وغينيا..وصلاح يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول..وتعليق مؤثر من الفرعون..وغضب ’’روان أكرم‘‘ صاحبة أشهر صورة..وسخرية من هنيدي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، البروفة الأخيرة.. موعد مباراة مصر وغينيا اليوم.. والقناة الناقلة المفتوحة.. وأجيري يدفع بالقوة الضاربة، وبعد عرضي ريـال مدريد ويوفنتوس.. الصحافة البريطانية تكشف رد فعل غير متوقع من ’’محمد صلاح‘‘، وهكذا احتفل نجوم المنتخب بعيد ميلاد ’’صلاح‘‘.. وتعليق مؤثر من نجم ليفربول، وتعليق غاضب من ’’روان أكرم‘‘ صاحبة أشهر صورة على السوشيال ميديا.. وتغريدة ساخرة من ’’محمد هنيدي‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

البروفة الأخيرة.. موعد مباراة مصر وغينيا اليوم.. والقناة الناقلة المفتوحة.. وأجيري يدفع بالقوة الضاربة

يختتم المنتخب الوطني استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة غينيا وديا، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا، في الفترة من 21 من يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وسيواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبلة في الافتتاح.

وكان المنتخب الوطني قد فاز الخميس الماضي على تنزانيا، بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي، في أولى التجارب الودية للفراعنة.

ومن المنتظر أن يدفع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، بالعناصر الأساسية أمام غينيا، مثل محمد صلاح ومحمد النني، وباهر المحمدي، وعمر جابر.

وجاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، ببطولة إفريقيا بجانب الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

التشكيل المتوقع لمباراة غينيا:

من المتوقع أن يبدأ أجيري بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

عمر جابر - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي

محمد النني - عبدالله السعيد - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - محمد صلاح (وليد سليمان)

وكان خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة قد أعلن عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جنش (الزمالك).

خط الدفاع:

أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود الونش (الزمالك)- أيمن أشرف (الأهلي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز)- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط المدفاع:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - نبيل دونجا (بيراميدز)- علي غزال.

خط الوسط المهاجم:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - محمود حسن تريزيجه (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - عبدالله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم:

مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)- أحمد علي (المقاولون).

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون سبورت على النايل سات، وأرضيًا على تايم سبورتس.

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بعد عرضي ريـال مدريد ويوفنتوس.. الصحافة البريطانية تكشف رد فعل غير متوقع من ’’محمد صلاح‘‘

كشفت تقارير بريطانية أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، استقر على البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، ورفض جميع العروض المقدمة له خاصة من ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ27، مؤخرا، رفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس، اللذان طلبا ضمه مقابل 150 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة في إنجلترا أن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروربا، كان بمثابة فأل خير لصلاح، مما دفعه للتمسك بالريدز موسم إضافي أملا في تحقيق حلمه بالحصول على الدوري الإنجليزي.

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ويأتي ذلك رغم حديث الصحافة الفرنسية، منذ أيام عن أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يجهز بديلا لصلاح، في حال رحيله عن الريدز.

وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن كلوب يضع الإيفواري نيكولا بيبي جناح ليل الفرنسي، كبديل محتمل لرحيل صلاح.

وقدم بيبي البالغ من العمر 24 عامًا، موسما رائعا مع ليل، ولفت الأنظار إليه بشدة، حيث سجل 23 هدفًا في 41 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العلاقة بين كلوب وصلاح قد تزداد تعقيدا إذا أصر صلاح على الرحيل.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع صلاح، بداية من الموسم المقبل.

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وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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هكذا احتفل نجوم المنتخب بعيد ميلاد ’’صلاح‘‘.. وتعليق مؤثر من نجم ليفربول (صورة)

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، رسالة شكر للجميع بعد الاحتفال بعد ميلاده الـ27 أمس.

ونشر "صلاح" صورة لاحتفال لاعبي المنتخب بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: " أود أن أقول شكراً لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد".

واحتفل أمس نجوم الكرة المصرية والعالمية بعيد ميلاد صلاح، وقدموا له التهنئة، وتمنوا له عام سعيد، مليئ بالانجازات، سواء مع الفراعنة أو الريدز.

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تعليق غاضب من ’’روان أكرم‘‘ صاحبة أشهر صورة على السوشيال ميديا.. وتغريدة ساخرة من ’’محمد هنيدي‘‘ (صور)

في أول تعليق لها، أبدت روان أكرم، الفتاة التي انتشرت صورتها في مرحلة الطفولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، انزعاجها من تداول صورتها بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وقال روان عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك: "الأمر لم يعد مضحكا على الإطلاق وأطالب الجميع بالتوقف عن تداول صورتي في مرحلة الطفولة وعمل تاج لي".

وأضافت الفتاة: "أنا لا أبحث عن الشهرة أو الاهتمام".

وقامت روان بوضع حماية على حسابها الشخصي على موقع التغريدات تويتر، لكي تقتصر مشاهدة تغريداتها على متابعيها فقط.

صورة ساخرة من هنيدي

من ناحية أخرى، نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورة له عبر حسابه بتويتر، وهو في مرحلة الطفولة، وقارنها بصورة روان الشهيرة.

وانهالت التعليقات الساخرة من صورة هنيدي، والتي بدا خلالها بملامح جادة.

من هى ’’روان‘‘ صاحبة أجمل صورة في مرحلة الطفولة.. وكيف أصبحت ملامحها الآن

أثارت صورة متداولة لفتاة وهي في مرحلة الطفولة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ملامحها الهادئة والجميلة، الأمر الذي دفع الكثيرون لمحاولة الوصول لصاحبة الصورة، وكيف أصبح شكها الآن.

انتشرت صورة الطفلة بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكانت أغلب التعليقات كوميدية، حيث قارن البعض صورته وهو صغير بصورتها.

وبالبحث تبين أن الصورة تعود إلى فتاة تدعى روان أكرم، 20 عاما، وقامت بنشر صورتها في مرحلة الطفولة على حسابها بتويتر.

روان من مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتدرس في كلية الحقوق قسم اللغة الانجليزية، ولم تختلف ملامحها في الوقت الحالي عن مرحلة الطفولة، حيث ظلت تتمتع بالجمال الهادئ.

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