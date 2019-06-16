طارق المرعبي: من حق أبناء عكار أن يكونوا في صلب التعيينات

دعا عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ الى "وضع حد لغياب المشاريع الانمائية والخدماتية عن عكار"، لافتاً إلى "ان المواطن يعاني الكثير في القرى والبلدات، من طرقات معدمة وصرف صحي ومياه الشفة ومشاكل زراعية وغيرها من المشاكل البيئية".

وخلال استقبالاته في دارته في بلدة عيون الغزلان، حيث التقى العديد من الفاعليات والهيئات واهالي عكار، أشار إلى أن "المؤسف ان الحاجات كبيرة والمعالجات غائبة، وعلى الوزارات الخدماتية وابرزها الاشغال العامة والطاقة والزراعة والبيئة وغيرهم وضع خطة انمائية بالتنسيق مع نواب المحافظة، وفق الاولويات والحاجات الملحة".

ودعا المرعبي الى "تخصيص جلسات لمجلس الوزراء تعنى بالمناطق وحاجاتها"، مشيراً إلى أننا "سنتابع مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هذا الموضوع بانتظار الانتهاء من الموازنة والملفات العالقة".

وشدد على "أن عكار فيها نخبة من الكفاءات، ومن حق ابنائها ان يكونوا في صلب ​التعيينات​".