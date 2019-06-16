وصول سامي الجميل إلى المختارة للقاء تيمور جنبلاط

وصل في هذه الأثناء رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ إلى ​المختارة​، حيث سيلتقي رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​. تجدر الإشارة إلى أن الجميل كان قد أكد، في كلمة له خلال جولته في الشوف، أنه "لا نخاف من العيش المشترك ومد اليد والتعاون من أجل لبنان"، لافتاً إلى أننا "قدمنا آلاف الشهداء كي نكون أوفياء لهذا الوطن ولن نخاف من أحد وهذا الكلام مرفوض"، مشيراً إلى أننا "أتينا إلى الشوف لنؤكد ان المصالحة لا شيء يمكن ان يمس بها هذه المصالحة مصالحة الناس والتاريخ ولن نسمح لأحد بأن يمس بها لأنها العامود الفقري لمستقبل هذا البلد".

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