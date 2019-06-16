الخليل يطالب بتحقيق جدي وسريع في اغتيال الجرار

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ "​الاجهزة الامنية​ المختصة بمتابعة التحقيق الجدي والسريع في جريمة اغتيال عضو قيادة ​الجماعة الإسلامية​ في منطقة ​حاصبيا​ محمد الجرار".

وفي كلمة ألقاها في مسجد الفاروق في شبعا، رأى الخليل أن "من قام بتنفيذ هذه الجريمة النكراء أراد احداث فتنة في هذه المنطقة التي عاشت منذ مئات السنين ومازالت حالة من الوحدة والعيش الواحد والتعايش النموذجي ولن نسمح للمجرمين ومن يقف وراءهم بتحقيق أهدافهم بل سنسقط مشروع الفتنة بوحدتنا"، مشيرا الى "أننا هنا في ​بلدة شبعا​ وعلى مقربة منا يقبع العدو الإسرائيلي الغادر الذي ما فتء يحاول بشتى السبل أحداث فتنة بين أبناء الصف الواحد وسنكون له بالمرصاد لأن جرائمه واطماعه وجهان لتاريخ معروف".

وأعلن "أنني وضمن حدود مسؤوليتي سأثير موضوع هذه الجريمة على أعلى المستويات وسأطرح هذه القضية غدا على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي يدين هذه الجريمة بشدة ولا شك أنه سيتابع هذه القضية إلى نهايتها نظرا لخطورتها الكبيرة في منطقة حساسة تواجه مباشرة العدو الغادر. كما سأثير هذه القضية في ​لجنة المال والموازنة​ النيابية ومع الزملاء النواب والوزراء المعنيين ولن نسمح للمجرم وشركائه ان يفلتوا من العقاب، فمثل هذه الجرائم تبدأ هنا ولا نعرف اين تنتهي".