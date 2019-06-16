ابراهيم أمين السيد: نأمل أن حركة محاسبة الفساد والهدر جدية وايجابية

أعرب نائب رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​" ​السيد ابراهيم أمين السيد​، عن أمله بأن "تكون حركة محاسبة ​الفساد​ والهدر جدية وايجابية"، مشيرا الى أن "المؤشرات ليست إيجابية وحتى لا يأخذنا ​الضباب​ إلى مكان آخر اول خطوة هي حسم 15 بالمئة على رواتب الموظفين بعدما عجزوا عن معالجة الأمور في مؤسسة ​الجيش​ لجأوا للمتقاعدين".

وفي كلمة له خلال إحتفال تأبيني في بلدة ​بوداي​، سأل: "لماذا لم يذهبوا إلى البنوك ولماذا يا صاحب حاكمية ​مصرف لبنان​ هدرا المليارات من الدولارات ولماذا ​وزارة الاتصالات​ كانت خارج الموضوع؟"، معربا عن أسفه لأنه "كانت لديهم الشجاعة بالذهاب إلى المكان الأسهل لأن هناك محميات موجودة في هذا البلد وأسهل شيء هو الاقتراب من جيوب الناس وليعلم الجميع أن الفقراء هم محميات عند حزب الله و​حركة أمل​".

بدوره، رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن "ما يحصل في المنطقة يسيء لنا جميعا وحاضرا ومستقبلنا ويس لمرحلة من الإحباط وقلق مجتمعنا وحضورنا ويعطي النمو و​الاقتصاد​"، مطالبا ​الدولة​ "التعامل مع المنطقة بالحكمة في ​الأمن​ وان تحقق المشاريع الإنمائية".