باسيل يطلق العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع سوق دوما

أطلق وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، خلال الجولة التي يقوم في قضاء البترون، العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع سوق دوما، بعد جولة تفقدية على الاعمال المنجزة بحضور السفير القطري علي بن محمد المري وسفير الـUNDP للنوايا الحسنة ​فريد شديد​.

وكان باسيل لفت، في كلمة له من وادي حربا خلال جولته في البترون، الى "أننا يجب أن نفكر بكيفية ربط قرانا بدروب القداسة، كيف نربطها من قرية تحوم الى درب الرفقا ومن فغال ومن سمار جيبل الى درب الرفقا"، مشيرا الى أنه "عندما نصل قرانا بدروب القداسة تصبح زيارتهم سهلة، كما يجب أن نعمل على ترميم المغاور والمعابد والمناسك".

وشدد باسيل على أنه "لدينا ايمان بهذا البلد بأن نعمل وننجز وأهم شيء أن هذا التاريخ على مر السنوات رسم بتضحيات ودماء وايمان، ومن المهم أن يأتي من سيكمل هذا المسار"، معتبرا أن "كل عمل عام إذا تم تحزبيه يفقد قيمته، ولكن كل عمل عام لا يبدأ لا بمبادرة خاصة، ولا يجب أن يكون هناك عقدة لدى أحد من هذا الموضوع، ويجب أن نفتخر بالشباب الذين يعملون".