أحمد الحريري: متضامنون مع السعودية وقيادتها وما يجمعنا مصير عربي واحد

اعتبر أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استثنائي بوضوحه في مرحلة استثنائية يوازن فيها بين حكمة ​القيادة​ وحزم المواجهة وشجاعة الرؤية"، مؤكداً "أننا متضامنون مع ​السعودية​ وقيادتها وما يجمعنا مصير عربي واحد وقضية قومية تستحق من كل العرب كل الدعم".

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