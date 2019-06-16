هانت: إيران تقف وراء الاعتداءات في خليج عمان على الأغلب

اتهم وزيرالخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إيران بـ"تنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي"، مشيراً إلى أن "تقديراتنا الاستخباراتية تشير أن إيران غالبا تقف وراء الاعتداءات على ناقلات النفط".
وطالب الوزير البريطاني جميع الجهات بـ"ضبط النفس بعد حادث الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان".
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.
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