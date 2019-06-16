مسؤول ايراني: الأمن مستتب بطهران رغم الصراعات والحروب الناشبة بالمنطقة

اشاد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في ايران العميد اسكندر مؤمني بـ"تضحيات الشهداء"، مشيراً إلى أنه "لو لم تكن تلك التضحيات لكان الوضع في ايران يماثل العراق وسوريا"، مؤكدا ان "الأمن مستتب في ايران رغم الصراعات والحروب الناشبة في المنطقة".
ولفت إلى ان "الامن في ايران رهن بتضحيات الشهداء والتي اثمرت عن ارساء الامن والاستقرار المستدام في البلاد"، مشيراً إلى أن "ايران اليوم تعد أكثر البلدان أمنا في المنطقة وإنه بفضل تضحيات الشهداء وأسرهم ترسخ الامن في ايران رغم الصراعات والحروب الناشبة في المنطقة".
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