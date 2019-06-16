الكرملين يدعو لتقييم مسؤول لحادثة خليج عمان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ إن ​موسكو​ تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة.

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