إذاعة اسرائيلية: قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة

أفادت إذاعة "صوت إسرائيل" بأن "قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة لتزويد القطاع بالطاقة الكهربائية"، مذكرةً أن "رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يصل القطاع مساء اليوم في محاولة للتقدم في مشروع إمداد غزة بـ100 واط كهرباء إضافي".
وأكدت الإذاعة أن "الدوحة مستعدة لتخصيص 40 مليون شيكل شهريا أي أكثر من 11 مليون دولار لتزويد القطاع بالكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر المشروع ثلاث سنوات".
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