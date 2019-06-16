إذاعة اسرائيلية: قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة

أفادت إذاعة "صوت ​إسرائيل​" بأن "قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة لتزويد القطاع ب​الطاقة الكهربائية​"، مذكرةً أن "رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يصل القطاع مساء اليوم في محاولة للتقدم في مشروع إمداد غزة بـ100 واط كهرباء إضافي".

وأكدت الإذاعة أن "​الدوحة​ مستعدة لتخصيص 40 مليون شيكل شهريا أي أكثر من 11 مليون ​دولار​ لتزويد القطاع بالكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر المشروع ثلاث سنوات".