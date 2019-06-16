وزيرة الصحة التنزانية: نواجه خطر ايبولا بعد ظهورها في أوغندا

وجهت وزيرة الصحة التنزانية تحذيرا من وجود تهديد من وباء ​إيبولا​ على بلادنا بعد تفشي هذا المرض في ​أوغندا​".

وبررت هذا التحذير بـ "التعاملات المهمة بين سكان كلا البلدين عبر الحدود الرسمية أو غيرها من القنوات غير الرسمية"، مؤكدة أن "مناطق مثل اغيرا وموانزا وكيغوما (الشمال الغربي) هي الأكثر تعرضا للخطر، لكن بما أن هذا المرض ينتقل بسهولة شديدة وبسرعة كبيرة من شخص الى آخر، فإن البلاد كلها تقريبا في خطر".

وقد بدأت الوزيرة السبت جولة في هذه المناطق لتقييم الترتيبات المتخذة، خصوصا في الموانئ والمراكز الحدودية لمواجهة حالات ايبولا محتملة.

وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ الجمعة أن وباء إيبولا المتفشي منذ آب2018 في شرق ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، لا يشكل "حالة طوارئ" صحية عالمية، لأن لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ذكرت أن خطر الانتشار الدولي ما زال "ضعيفا".