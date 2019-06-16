هانت: بريطانيا شبه متأكدة أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين

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لندن: قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بلاده شبه متأكدة أن إيران خلف هجوم الناقلتين في خليج عُمان... مضيفاً: "تقييمنا الاستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين".

وكشفت مصادر عسكرية بريطانية أن بريطاتيا بصدد إرسال 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية إلى الخليج، وذلك بعد الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وأوردت صحيفة "ذا صن تايمز" البريطانية أن إرسال قوات من مشاة البحرية إلى الخليج سيساهم في حماية السفن البريطانية، في الوقت الذي تقترب فيه إيران والغرب من صراع محتمل.

وقالت المصادر العسكرية إن 100 من مشاة البحرية الملكية من الوحدة 42 كوماندوز، المتمركزة بالقرب من مدينة بليموث البريطانية، سيشكلون قوة استجابة سريعة. وسيعملون من داخل السفن التابعة للبحرية التي تقوم بدوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين.

