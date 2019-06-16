شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعاً غدا الأثنين، لمناقشة مشروع القانون النيابى المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائباً، بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية، وذلك بالإشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع، وزاء العدل والتضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى ممثلى المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة.

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ويهدف صندوق دعم المرأه، إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، بالإضافة إلى منحها فرص متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، جنياً إلى جانب تحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.

وتتكون موارد الصندوق المزمع إنشاءه، رأس المال والأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التي يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى.

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