شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 12 مليار جنيه لصيانة الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية بموازنة 2019 /2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة ما تم تخصيصه لصيانة الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية فى موازنة العام المالى 19/2020 نحو 12 مليار جنيه، بزيادة نحو 4 مليارات و200 مليون عن عام 18/19.

وأوضح مشروع الموازنة المقدم للبرلمان، أنه تم تخصيص 6 مليارات و329 مليون جنيه نفقات لصيانة الجهاز الإدارى للدولة، وتخصيص مليار و466 مليون جنيه للإدارة المحلية وتخصيص 4 مليارات و231 مليون جنيه للهيئات الخدمية.

وبلغ ما تم تخصيصه لصيانة وتطهير وسائل الرى والصرف نحو 769 مليون جنيه، وما تم تخصيصه لصيانة وترميم مبانى إنشاءات وأعمال صغيرة المبانى نحو 3 مليارات و693 مليون جنيه، وتم تخصيص 182 مليون جنيه لصيانة مرافق وشبكات، ونحو 2 مليار و227 مليون جنيه لصيانة طرق وجسور وكبارى، ونحو مليار و550 مليون جنيه لصيانة الالات ومعدات ونحو 724 مليون جنيه لصيانة وسائل نقل واتصالات ونحو 48 مليون جنيه لصيانة اثاث ومعدات مكتبية ومكاتب ونحو 80 مليون جنيه لصيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول الموازنة وخطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية لعام 19/2020.