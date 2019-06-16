شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب توصى بإدراج مركز شباب البرادعة ضمن خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بادراج مركز شباب البرادعة بخطة وزارة الشباب والرياضة لعام 2020 ، وذلك لحين عرض طلب لإدراج هذا المركز ضمن خطة العام المالى الحالي 2019/202 نظراً لعدم وجود مركز شباب لقرية البرادعة خلال السنوات الماضية، حسبما أكد عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية.
وقال فى بيان له اليوم، أن أهالى قرية البرادعة قاموا بشراء 3000 متر لصالح وزارة الشباب والرياضة بالجهود الذاتية من هيئة الأوقاف المصرية حتى يصبح لديهم متنفس للشباب الذى حلم خلال سنوات عديدة بمركز شباب يفرغ فية طاقتهم ويستقبل فيه مواهبهم.
وطالب أمام بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بمركز شباب ابوالغيط والذى تقرر بشأنه استكمال التطوير خلال شهرين من تاريخه وكذلك تزويد نادى مدينة القناطر الخيرية والساحة الرياضية بالقناطر الخيرية بشاشات عرض بالإضافة لتزويد بعض مراكز الشباب بالقرى بالأثاث والأدوات الرياضية وملاهى وحدائق للأطفال ومنهم مراكز شباب شلقان والوقف وابوالغيط وباسوس وبهادة
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