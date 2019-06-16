برلمانية المصريين الأحرار: مصر تقدم صورة مبهرة للعالم بتنظيم أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمنية لحزب المصريين الأحرار، على أن مصر سوف تقدم صورة مبهرة للعالم أثناء تنظيم كاس الأمم الأفريقية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى وفروا كافة الإمكانيات التى من شأنها أن تؤدى لنجاح تنظيم البطولة وظهور مصر بالشكل اللائق. ‌ وأضاف أبوالعلا، فى بيان له اليوم، أن ماتم إنجازه منذ إسناد تنظيم البطولة إلى مصر يعد طفرة ملموسة من حيث تطوير الملاعب الستة التى تشهدها البطولة والتى تعد ثالث أهم بطولة عالمية بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية من حيث نسب المشاهدة وهو مايعد فرصة كبيرة لإظهار ماتم إنجازه فى الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية واستعادة الأمن والأمان. Advertisements ‌ وطالب رئيس الهيئة البرلمنية لحزب المصريين الأحرار، وزارة السياحة بضروة استغلال تلك الحدث فى الترويج للسياحة المصرية من خلال كأس الأمم الأفريقية والوفود المرافقة والجماهير المصاحبة للفرق المشاركة فى البطولة. ‌

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