شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد المسعود يشيد بنظام "تذكرتى" ويطالب بتعميمه على جميع المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد المسعود،عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لجميع القائمين والمسئولين عن موقع تذكرتى لحجز وبيع تذاكر مباريات بطولة أمم افريقيا 2019.

وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم، أن هذا النظام الذى يطبق لأول مرة فى مصر فى سابقة رياضية مصرية غير مسبوقة يجب تعميمها على جميع المسابقات الرياضية التى تتم داخل مصر، خاصة وأن هناك العديد من المميزات فى مقدمتها ربط الـFAN ID بالتذكرة، حيث يربط هذا النظام بطاقة التعريف FAN ID بالتذكرة المخصصة للمشجع، وبالتالى يساعد فى عملية تنظيم الدخول والخروج فى الملاعب، وفقا للأرقام الموجودة على كل تذكرة، كما يمنع أى فرد من دخول أى مكان غير مخصص له داخل الملعب، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء.

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واعتبر "المسعود"، أن هذا النظام يقضى على ظاهرة البيع الجماعى لتذاكر مباريات كرة القدم، لأنه لا يتم السماح لأى فرد بالدخول إلا عن طريق FAN ID، والتى يوجد عليها صورة الشخص وفقا لبياناته، إضافة إلى أنه لا يتم تسليم التذكرة إلا للشخص الذى حجزها وفقا لبياناته الشخصية، والتخلص من الزحام أمام منافذ البيع.

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