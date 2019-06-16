أوقاف الوادي الجديد: خطة لتطوير المساجد المشيدة بالطوب اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد سيد عبد المجيد، مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أن المديرية تعمل حاليا على إحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن بجميع قرى ومدن المحافظة حفاظا على سلامة المصلين، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال عبد المجيد، اليوم الأحد، في بيان صحفي، إن المديرية تتولى حاليا إنشاء وإحلال وتجديد كل من مساجد النبوي المهندس بالخارجة، والشركة 17 بالخارجة، والمروة بالخارجة، والشيخ والى بالداخلة، واللواء صبيح بالفرافرة، والنشواني بالداخلة، مضيفًا أن هناك مساجد أخرى جرى وضعها ضمن خطة الإحلال والتطوير.

وأوضح أن المحافظة يوجد بها 395 مسجدا حكوميا تشرف عليها مديرية الأوقاف دعويا وماليا، كما يوجد 190 مسجدا أهليا تشرف عليهم المديرية إشرافًا دعويًا فقط، مضيفا أن جميع المساجد يجري صيانتها بالكامل، ورفع تقرير للوزارة بكافة احتياجاتها.