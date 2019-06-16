بعد 7 وقائع.. ضبط شخص اشترك مع سيدة في سرقة المساكن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع إحدى السيدات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة الدخيلة. ووردت معلومات بقيام عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار) لاشتراكه مع ربة منزل "هاربة" في تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب. وبمواجهته اعترف بارتكابهما 7 حوادث بدائرة القسم وحيازة السلاح للدفاع، وأرشد عن المسروقات (أدوات منزلية وكهربائية) وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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