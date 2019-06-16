مصرع سائق سيارة إسعاف ومريض في حادث تصادم بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

لقي سائق سيارة إسعاف ومريض مصرعهما، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة إسعاف وأخرى نقل بمركز إسنا جنوب الأقصر.

وتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف قادمة من محافظة أسوان لنقل مصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، مع سيارة نقل بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر، ما أسفر عن مصرع سائق الإسعاف والمريض، بينما أصيب المسعف ومرافق المريض، إضافة إلى سائق السيارة الأخرى ومرافقه.

نقلت سيارات الإسعاف التي انتقلت لموقع الحادث المصابين إلى مستشفى اسنا المركزي، وجثماني الضحايا إلى مشرحة المستشفى.