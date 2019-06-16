حبس عامل مزق جسد طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمر أحمد الإمبابي، مدير نيابة قليوب، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض، بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "ش. س. أ"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة، وجرى حجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها.

انتقل العميد يحيى راضي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إلى موقع البلاغ، وبسؤال "سيد. ا. م"، 68 سنة، والد المصابة، اتهم طليق ابنته "حسن. ف. ح"، 30 عاما، عامل بمقهى، بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والاعتداء على ابنته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه، عقب تطليقه لها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح الأبيض المستخدم وجرى التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.