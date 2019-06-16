بائع يقتل صديقه ويلقيه بنهر النيل في الغربية بسبب هاتف وحافظة نقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن الغربية، تم كشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

ورد بلاغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

جهود فريق البحث الجنائي بالغربية بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت إلى أن الجثة لشخص 17 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتعرف والده على الجثة، وبسؤال والده 45 سنة، "موظف"، مقيم بدائرة القسم، قرر أن المجنب عليه ترك المنزل منذ حوالى شهر ونصف، وأنه معتاد الغياب لفترات عن منزلهما وأنه فوجئ بغلق هاتفه المحمول وأبلغ بغيابه.

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وبينت التحريات أن أخر مشاهدة للمجني عليه كانت بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة وبرفقته (أحد الأشخاص 18 سنة، نزيل جمعية للأيتام بالإسكندرية وليس له محل إقامة ثابت).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبسؤاله قرر ارتباطه والمتغيب بعلاقة صداقة منذ فترة وتقابلهما بمحطات القطارات وإشارات المرور لبيع المناديل وتنظيف السيارات، ومنذ حوالي أسبوعان استقلا إحدى القطارات المتجهة إلى محافظة الغربية ومكثا بقطعة أرض زراعية بجوار منطقة العثور عدة أيام، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجني عليه بحجر على رأسه فأفقده الوعي واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودفعه بمياه نهر النيل، وأرشد عن حافظة النقود وشريحة خط الهاتف الخاصين بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.