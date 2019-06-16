"بوينج" الأمريكية تحذر شركات الطيران من "دريملاينر بي 787"

أصدرت شركة (بوينج) الأمريكية - العملاق العالمي لصناعة الطائرات التجارية - اليوم الأحد، تحذيرا لشركات الطيران التي تستخدم الطائرة "دريملاينر بي 787".
وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - إن المحول المستخدم لإطفاء المحرك في حال اشتعاله
وأعرب العديد من الطيارين الذين يقودون طائرة"دريملاينر" عن خشيتهم وقلقهم بشأن نظام الإطفاء على الطائرة، وكشف كثيرون منهم
وقالوا: "إنه إذا اندلع حريق في المحرك خلال رحلة عبر المحيط الأطلسي، وأصيب محول نظام الإطفاء بالعطب، فإن علينا أن نواصل التحليق بجناح مشتعل نحو 3 ساعات على الأقل، قبل أن تهبط الطائرة في أحد المطارات بسلام".
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