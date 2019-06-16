صحيفة : قوات بحرية ملكية تتجه إلى الخليج لحماية السفن البريطانية

كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأحد النقاب عن إرسال القيادة البحرية الملكية لبريطانيا 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، حيث تقترب إيران والغرب من احتمال ظهور صراع، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن
وأوضحت أن القوات البريطانية الخاصة ستنطلق إلى
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