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صحيفة : قوات بحرية ملكية تتجه إلى الخليج لحماية السفن البريطانية

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 كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأحد النقاب عن إرسال القيادة البحرية الملكية لبريطانيا 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، حيث تقترب إيران والغرب من احتمال ظهور صراع، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن

المائة جندي من وحدة 42 كوماندوز المتمركزة بالقرب من بليموث سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".
وأوضحت أن القوات البريطانية الخاصة ستنطلق إلى
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البحر على متن سفن حربية، حيث تقوم بدوريات في مياه الخليج العربي، وتدافع عن السفن العسكرية والأسطول التجاري البريطاني عبر مضيق هرمز، متابعة أن نشرهم يأتي في الوقت الذي ينضم فيه مسؤولو الجيش، والمخابرات البريطانيون إلى تحقيق دولي في أحداث الأسبوع الماضي التي شملت ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز ، والتي ألقت أمريكا وبريطانيا باللوم فيها على الحرس الثوري الإيراني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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