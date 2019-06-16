اخبار العالم

هجوم على موقع عسكري تركي شمال غربي سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، أن موقعا للجيش التركي تعرض لهجوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون وقوع إصابات.
وأضافت الدفاع التركية ـ حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية ـ أن الهجوم انطلق من منطقة

تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار، لكنه لم يوقع خسائر بشرية.
وكانت 3 هجمات نفذت في مايو الماضي بالقرب من موقع مراقبة تركي
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في إدلب، وقالت أنقرة حينها إن مصدرها كان مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.
يذكر أن روسيا وتركيا قد توصلا إلى اتفاق عام 2018 يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين قوات النظام السورى والمعارضة.
بعمق يتراوح ما بين 15 ـ 20 كم فيما سمى بمناطق خفض التصعيد.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على موقع عسكري تركي شمال غربي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا