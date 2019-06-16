هجوم على موقع عسكري تركي شمال غربي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، أن موقعا للجيش التركي تعرض لهجوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون وقوع إصابات.
وأضافت الدفاع التركية ـ حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية ـ أن الهجوم انطلق من منطقة
وكانت 3 هجمات نفذت في مايو الماضي بالقرب من موقع مراقبة تركي
في إدلب، وقالت أنقرة حينها إن مصدرها كان مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.
يذكر أن روسيا وتركيا قد توصلا إلى اتفاق عام 2018 يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين قوات النظام السورى والمعارضة.
بعمق يتراوح ما بين 15 ـ 20 كم فيما سمى بمناطق خفض التصعيد.
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