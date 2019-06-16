كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن أهداف المملكة في سوريا، وعن التوافق في الرؤية مع الجانب الأمريكي حيال سوريا.
وقال محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، رداعلى سؤال عن مدى التوافق في الرؤية مع الجانب الأمريكي حيال الوضع في سوريا، خصوصا في ضوء القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا، قال: "يوجد اتفاق
حيال الأهداف في سوريا، وهي هزيمة تنظيم "داعش"، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا، ونعمل مع الدول الصديقة لتحقيق هذه الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي: هذه أهدافنا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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