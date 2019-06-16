الكويت تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات المائية

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، منصور العتيبي، إن بلاده تطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية، ومحاسبة المسئولين عن الأعمال الإجرامية التى وقعت مؤخرا بالخليج العربي.
وأكد السفير العتيبي – في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حول موقف الكويت في
وشدد على أن الكويت تعتبر تلك الهجمات انتهاكا سافرا
تجدر الإشارة إلى أن ناقلة نفط نرويجية، وسفينة تملكها سنغافورة، تعرضتا لهجوم في بحر عمان، الخميس الماضي، وذلك بعد شهر من انفجارات ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات.
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