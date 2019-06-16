مقتل 7 عناصر من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل سبعة عناصر من طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
واعتقلت القوات الخاصة الأفغانية ثلاثة من مقاتلي الحركة خلال عملية منفصلة في هذا الإقليم.
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الأحد، أن القوات الخاصة اعتقلت عناصر طالبان في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.
وفي الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية عن مقتل اثنين من عناصر طالبان في منطقة نهر السراج بالإقليم.
وأضاف المسؤولون أيضاً أن غارة مماثلة أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من طالبان في منطقة سانجين بالإقليم.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
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