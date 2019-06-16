مقتل طيارين اثنين في تصادم بسماء نيوزيلندا

قالت الشرطة في نيوزيلندا إن طائرتين خفيفتين تصادمتا في الجو لدى اقترابهما للهبوط في مطار محلي صغير اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنهما.
ونجا أربعة مظليين كانوا على متن إحدى الطائرتين إذ قفزوا قبيل التصادم مع الطائرة الأخرى المخصصة للتدريب، كما تجنبت طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في وقت التصادم نفسه.
وقالت الشرطة إن الطائرتين سقطتا فور التصادم في منطقة إلى الجنوب مباشرة من مطار هود قرب منطقة ماسترتون.
ولم ترد معلومات بعد عن سبب محتمل للتصادم، وقالت الشرطة إنها لن تكشف عن اسمي القتيلين قبل الوصول لأفراد أسرتيهما.
وقال شهود لوسائل إعلام في نيوزيلندا إنهم سمعوا دوياً مرتفعاً ثم رأوا الطائرتين وهما تسقطان.
ويملك مجلس بلدية منطقة ماسترتون مطار هود ويقوم أيضاً بتشغيله.
وقال المجلس في بيان على موقعه على الإنترنت "لدينا مجتمع متقارب هنا في مطار هود وبالتالي هزت الحادثة هذا المجتمع".
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