كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إيران ستعلن إجراءاتها لخفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها تعتزم الإعلان غدا الاثنين عن خطط زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، وزيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي.

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا": "ستعلن إيران غدا عن معلومات مهمة حول زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب"، متابعة "سوف تعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الأخرى التي ستتخذها إيران فيما يخص تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأضافت: "سيتم الإعلان كذلك عن خطط زيادة إنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حال لم تتلق ردا مناسبا من الأطراف الموقعة يحفظ مصالحها الاقتصادية.

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وقال روحاني، خلال كلمته أمام القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في دوشنبه، أمس السبت: "في الوقت الحالي أثبتت إيران للجميع أننا قدمنا حسن النية من خلال التزامنا بالاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها خفضت من التزاماتها وذلك بموجب الاتفاق الذي ينص في المادة 26 والمادة 36 على حقنا في خفض التزاماتنا، لإعادة التوازن إلى الاتفاق، وفي حال لم نتلق ردا مناسبا من الأطراف المشاركة وضمانات سوف نقوم بخطوات إضافية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.