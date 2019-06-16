كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تؤكد استعدادها لمعركة طويلة الأجل مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مجلة الحزب الشيوعي الصينية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قللت من تقدير رغبة الشعب الصيني في خوض حرب تجارية، وأن بكين مستعدة لمعركة اقتصادية طويلة.

وذكر التعليق في المجلة الإيديولوجية تشيوشي، إن الصين لن تفسح المجال للمبادئ الرئيسية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء النزاع.

وتمثل افتتاحية المجلة "تعبئة إضافية للمجتمع الصيني" في المعركة ضد الضغوط التجارية الأمريكية، كما كتب هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الحكومية، في تغريدة.

Advertisements

وقالت الصحيفة :"الصين لن تخاف من أي تهديدات أو ضغوط تقوم بها الولايات المتحدة والتي قد تصاعد الخلافات الاقتصادية والتجارية.. ليس لدى الصين خيار ولا طريق للهرب، وسيتعين عليها فقط محاربته حتى النهاية".

"لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن الإرادة الصلبة للشعب الصيني وقوته ومثابرته لخوض حرب".

وبدأت الولايات المتحدة معركة التعريفة الجمركية مع الصين في عام 2018، وسعت إلى تغييرات هيكلية شاملة من بكين، وادعت أن الصينيين قد تورطوا في سرقة الملكية الفكرية على مدى سنوات عديدة، وهو ما تنفيه الصين.