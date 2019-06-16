كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن التوصل إلى اتفاق واسع مع الأمم المتحدة بعد زيارة لـ"شينجيانج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها مسؤول كبير من الامم المتحدة لمنطقة شينجيانج المضطربة في غرب الصين هذا الأسبوع، إن الصين والأمم المتحدة توصلتا إلى "توافق واسع" بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب.

واعترضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على زيارة رئيس مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة إلى شينجيانج، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة، إن نحو مليون من أصل اليوجور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز الاحتجاز.

وقال دبلوماسيون إنه إلى جانب الولايات المتحدة، اشتكت عدة دول أخرى، من بينها بريطانيا، من رحلة فلاديمير فورونكوف، الدبلوماسي الروسي المخضرم الذي يرأس مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.

وتحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الجمعة "للتعبير عن مخاوف عميقة" حول رحلة فورونكوف لأن "بكين تواصل تصوير حملتها القمعية ضد اليوغور وغيرهم من المسلمين كجهود مشروعة لمكافحة الإرهاب عندما لا تكون كذلك".