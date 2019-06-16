كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تفرض رسوم جمركية أعلى على 28 منتج أمريكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستفرض الهند تعريفة انتقامية أعلى على 28 منتجًا أمريكيًا بما في ذلك اللوز والتفاح والجوز اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد انسحاب واشنطن من الامتيازات التجارية الرئيسية لنيودلهي.

ووفقاً لوكالة رويترز، ذكر إخطار حكومي أن الرسوم الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من يوم الأحد، في أحدث خلاف تجاري منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في عام 2017 متعهداً بالعمل ضد الدول التي تعاني من عجز تجاري كبير فيها.

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وفى 5 يونيو ، ألغى الرئيس ترامب الامتيازات التجارية بموجب نظام الأفضليات المعمم للهند، أكبر مستفيد من خطة سمحت لصادرات معفاة من الرسوم تصل إلى 5.6 مليار دولار، ووصفت الهند ذلك بأنه "مؤسف" وتعهدت بدعم مصالحها الوطنية.

وذكرت رويترز في السابق أن الهند تستعد لفرض رسوم جمركية أعلى قبل أول لقاء لرئيس الوزراء ناريندرا مودي مع ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و 29 يونيو.

وكانت الهند قد أصدرت في البداية أمرًا في يونيو من العام الماضي لرفع ضرائب الاستيراد بنسبة تصل إلى 120% على مجموعة كبيرة من المواد الأمريكية، بسبب غضب واشنطن من إعفائها من تعريفة الصلب والألومنيوم المرتفعة.