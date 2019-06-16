كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: اختلاس مرتبات الجنود الشهرية في حزب التجمع اليمني للإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر يمنية، أنه تم الاتفاق مع قاده المناطق العسكرية "الثالثة و السادسة، والسابعه" في محافظتي مأرب والجوف على تطبيق نظام البصمه في استلام المرتبات.

Advertisements

وأوضحت المصادر، بأنه بعد أن تم تطبيق نظام البصمه في استلام مرتبات الجنود الشهريه، في حزب التجمع اليمني للاصلاح ، اتضح اختلاس الاموال التي يستلمونها باسم الضباط والجنود الوهميين.

يذكر أن صرف المرتبات قد بدأ في المناطق العسكرية الجمعة الماضية واتضح هذا الأمر.

