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مصادر يمنية: اختلاس مرتبات الجنود الشهرية في حزب التجمع اليمني للإصلاح

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كشفت مصادر يمنية، أنه تم  الاتفاق مع قاده المناطق العسكرية "الثالثة و السادسة، والسابعه" في محافظتي مأرب والجوف على تطبيق نظام البصمه في استلام المرتبات.

                                       

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وأوضحت المصادر، بأنه بعد أن تم تطبيق نظام البصمه في استلام مرتبات الجنود الشهريه، في حزب التجمع اليمني للاصلاح ، اتضح اختلاس الاموال التي يستلمونها باسم الضباط والجنود الوهميين.

 

يذكر أن صرف المرتبات قد بدأ في المناطق العسكرية الجمعة الماضية واتضح هذا الأمر.

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