كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تشارك معلومات استخباراتية مع الهند بشأن هجوم إرهابي محتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أمني كبير، اليوم الاحد، بأن معلومات استخباراتية حول ضربة إرهابية كبيرة في كشمير، تم مشاركتها بواسطة باكستان، تسببت في حالة تأهب قصوى في الوادي.

وحسب صحيفة "خليج تايمز" الهندية، قال المسؤول، إن المعلومات تكشف عن خطة القاعدة لتنفيذ الهجوم في منطقة أوانتيبورا في منطقة بولواما جنوب كشمير، إما قبل أو أثناء بدء أمارناث ياترا في الأول من يوليو، وذلك للانتقام لمقتل ذاكر موسى، قائد جماعة أنصار غزوات الهند، الذي قُتل بالرصاص مؤخرًا في مواجهة مع قوات الأمن.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته: "تم مشاركة المعلومات مع جميع قوات الأمن العاملة في عمليات مكافحة التمرد في الولاية. وتم إعلان حالة التأهب القصوى، على الرغم من أن الأمن في حالة تأهب قصوى بالفعل بسبب أمارناث ياترا".