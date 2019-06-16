كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: نحن شبه متأكدين أن إيران مسؤولة عن هجمات منطقة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيريمي هانت، وزير خارجية بريطانيا، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تصديق أن أحد غير إيران يمكنه استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "بريطانيا شبه متأكدة أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان".

ومضى "قمنا بإجراء تقييمات استخباراتية، والتي استخدمناها بمصطلح شبه مؤكدة، هي الأصح والأدق حاليا".

واستطرد "لكننا نعتقد أيضا أنه لا يوجد شخص أو دولة أخرى يمكنها فعل ذلك إلا إيران".

وأتم بقوله "نطالب جميع الأطراف حاليا بوقف التصعيد".

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وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أن قيادة البحرية الملكية لبريطانيا 100 جندي من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج، وتتمثل مهمتهم في حماية السفن البريطانية بعد تصاعد التوتر في المنطقة.

وفقا لصحيفة تايمز، إن مهمة توفير الأمن للسفن مسؤولية قوات المشاة البحرية، فرقة كوماندوز 42، ومقرها بليموث.

وستتمركز هذه الوحدة في القاعدة التي تم افتتاحها في العام الماضي، وهي القاعدة البحرية البريطانية في البحرين. من هنا، ستنطلق القوات البريطانية الخاصة إلى البحر على متن سفن حربية تقوم بدوريات في مياه الخليج العربي وتدافع عن السفن العسكرية والأسطول التجاري البريطاني عبر مضيق هرمز.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

وألقت لندن اللوم على طهران واتهمتها بالتورط في ما حدث في خليج عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في وقت سابق، إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال "غير حكيمة للغاية".